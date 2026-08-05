NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Glacier Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 52.36 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19.099 Glacier Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Anteile wären am 04.08.2026 973.07 USD wert, da der Schlussstand 50.95 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 2.69 Prozent vermindert.

Insgesamt war Glacier Bancorp zuletzt 6.57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch