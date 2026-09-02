Glacier Bancorp Aktie 942002 / US37637Q1058
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Glacier Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 02.09.2021 wurden Glacier Bancorp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 52.74 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 189.609 Glacier Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’596.89 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Papiers am 01.09.2026 auf 45.34 USD belief. Mit einer Performance von -14.03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Glacier Bancorp wurde am Markt mit 6.04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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