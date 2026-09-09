Glacier Bancorp Aktie 942002 / US37637Q1058
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Glacier Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 09.09.2016 wurde das Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Glacier Bancorp-Papier an diesem Tag 29.18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.427 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 46.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58.43 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Glacier Bancorp eine Marktkapitalisierung von 6.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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