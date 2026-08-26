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Glacier Bancorp Aktie 942002 / US37637Q1058

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Rentable Glacier Bancorp-Investition? 26.08.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Glacier Bancorp
47.17 USD -0.40%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurden Glacier Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 29.86 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 33.490 Glacier Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 1’585.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.35 USD belief. Mit einer Performance von +58.57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Glacier Bancorp einen Börsenwert von 6.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
Short 16’061.65 8.97 SZB73U
SMI-Kurs: 14’554.31 26.08.2026 17:30:00
Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.90 SMB1YU
Long 13’076.90 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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