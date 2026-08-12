NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27.79 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 359.842 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’671.82 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Papiers am 11.08.2026 auf 49.11 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 17’671.82 USD, was einer positiven Performance von 76.72 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Glacier Bancorp betrug jüngst 6.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch