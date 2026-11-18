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|Lukrative Glacier Bancorp-Investition?
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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Glacier Bancorp-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Glacier Bancorp-Papier bei 33.68 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29.691 Glacier Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’392.22 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Papiers am 17.11.2026 auf 46.89 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39.22 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 6.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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