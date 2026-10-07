NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 28.37 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 35.249 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 43.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’536.13 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53.61 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp belief sich zuletzt auf 5.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch