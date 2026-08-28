Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 28.08.2025 wurde das Gilead Sciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 112.56 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.888 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 148.86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 132.25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32.25 Prozent.
Gilead Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 183.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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