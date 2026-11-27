Heute vor 3 Jahren wurden Trades Gilead Sciences-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Gilead Sciences-Papier an diesem Tag bei 74.92 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.348 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 176.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’359.05 USD wert. Damit wäre die Investition 135.90 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Gilead Sciences betrug jüngst 218.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch