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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Gilead Sciences-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 77.77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gilead Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.286 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Gilead Sciences-Papiere wären am 29.10.2026 212.95 USD wert, da der Schlussstand 165.61 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 212.95 USD entspricht einer Performance von +112.95 Prozent.
Zuletzt verbuchte Gilead Sciences einen Börsenwert von 204.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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