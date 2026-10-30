NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Gilead Sciences-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 77.77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gilead Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.286 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Gilead Sciences-Papiere wären am 29.10.2026 212.95 USD wert, da der Schlussstand 165.61 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 212.95 USD entspricht einer Performance von +112.95 Prozent.

Zuletzt verbuchte Gilead Sciences einen Börsenwert von 204.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch