NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Gilead Sciences-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 66.32 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Gilead Sciences-Aktie investierten, hätten nun 15.078 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Gilead Sciences-Papiere wären am 05.11.2026 2’526.69 USD wert, da der Schlussstand 167.57 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’526.69 USD entspricht einer Performance von +152.67 Prozent.

Am Markt war Gilead Sciences jüngst 215.81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch