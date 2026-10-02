NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.10.2023 wurde das Gilead Sciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Gilead Sciences-Aktie bei 74.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 134.953 Gilead Sciences-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’905.53 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 01.10.2026 auf 147.50 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 99.06 Prozent.

Alle Gilead Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 185.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch