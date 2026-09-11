NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Gilead Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Gilead Sciences-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70.99 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Gilead Sciences-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 140.865 Gilead Sciences-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 20’398.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 144.81 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 103.99 Prozent.

Zuletzt verbuchte Gilead Sciences einen Börsenwert von 180.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch