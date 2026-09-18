Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Gilead Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 78.80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gilead Sciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.269 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 150.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 191.48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +91.48 Prozent.
Der Marktwert von Gilead Sciences betrug jüngst 182.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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