NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 10 Jahren bedeutet

Das Geron-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1.90 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Geron-Aktie investierten, hätten nun 52.632 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 48.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0.93 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51.05 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Geron belief sich jüngst auf 597.35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch