Geron Aktie 145973 / US3741631036
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Geron eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Geron-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Geron-Papier bei 1.50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66.667 Geron-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 98.67 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 01.09.2026 auf 1.48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1.33 Prozent vermindert.
Geron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 959.44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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