Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Geron-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Geron-Aktie bei 1.97 USD. Bei einem Geron-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5’076.142 Geron-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (1.00 USD), wäre die Investition nun 5’076.14 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49.24 Prozent eingebüsst.

Geron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 606.92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch