NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Geron-Anteile an diesem Tag 1.37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 729.927 Geron-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (1.24 USD), wäre die Investition nun 905.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.49 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Geron einen Börsenwert von 803.59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch