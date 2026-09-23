NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Geron-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 2.15 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 46.512 Geron-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 60.93 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 22.09.2026 auf 1.31 USD belief. Damit wäre die Investition um 39.07 Prozent gesunken.

Insgesamt war Geron zuletzt 832.95 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch