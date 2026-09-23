Geron Aktie 145973 / US3741631036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Geron-Investmentbeispiel
|
23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Geron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Geron-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 2.15 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 46.512 Geron-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 60.93 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 22.09.2026 auf 1.31 USD belief. Damit wäre die Investition um 39.07 Prozent gesunken.
Insgesamt war Geron zuletzt 832.95 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geron Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geron von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Geron Corp.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.