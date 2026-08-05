Geron Aktie 145973 / US3741631036
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geron von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Geron gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Geron-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1.28 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Geron-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7’812.500 Geron-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 10’468.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.34 USD belief. Mit einer Performance von +4.69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Geron belief sich zuletzt auf 821.22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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