NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geron von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Geron-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2.29 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Geron-Aktie investierten, hätten nun 4’366.812 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (1.21 USD), wäre das Investment nun 5’283.84 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47.16 Prozent verringert.

Geron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 774.48 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch