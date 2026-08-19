NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Geron-Aktie bei 1.43 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 699.301 Geron-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’069.93 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 18.08.2026 auf 1.53 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6.99 Prozent angewachsen.

Geron war somit zuletzt am Markt 988.16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch