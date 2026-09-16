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Geron Aktie 145973 / US3741631036

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Performance im Blick 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geron von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Geron-Investment verdienen können.

Geron
1.06 CHF -1.48%
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Die Geron-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Geron-Anteile bei 1.25 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8’000.000 Geron-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’480.00 USD, da sich der Wert eines Geron-Papiers am 15.09.2026 auf 1.31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +4.80 Prozent.

Geron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 879.04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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