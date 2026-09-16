Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geospace Technologies von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17.79 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 562.114 Geospace Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (5.10 USD), wäre das Investment nun 2’866.78 USD wert. Damit wäre die Investition 71.33 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Geospace Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 65.50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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