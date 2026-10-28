NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geospace Technologies von vor 5 Jahren angefallen

Am 28.10.2021 wurde das Geospace Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9.61 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 1’040.583 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Geospace Technologies-Aktie auf 4.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’693.03 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 53.07 Prozent.

Jüngst verzeichnete Geospace Technologies eine Marktkapitalisierung von 58.42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch