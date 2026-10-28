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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geospace Technologies von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Geospace Technologies-Investment verlieren können.
Am 28.10.2021 wurde das Geospace Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9.61 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 1’040.583 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Geospace Technologies-Aktie auf 4.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’693.03 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 53.07 Prozent.
Jüngst verzeichnete Geospace Technologies eine Marktkapitalisierung von 58.42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geospace Technologies Corp
Analysen zu Geospace Technologies Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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