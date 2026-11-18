Am 18.11.2023 wurde das Geospace Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12.03 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Geospace Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 831.255 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 3.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’876.14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71.24 Prozent verringert.

Am Markt war Geospace Technologies jüngst 44.12 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch