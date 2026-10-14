NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23.43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.268 Geospace Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (4.74 USD), wäre das Investment nun 20.23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 79.77 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 59.14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch