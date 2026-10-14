Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’217 0.6%  SPI 20’056 0.5%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’174 -0.5%  Euro 0.9310 -0.1%  EStoxx50 6’135 -0.9%  Gold 4’156 1.2%  Bitcoin 67’220 -1.0%  Dollar 0.8299 -0.6%  Öl 104.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
UBS-Aktie stabil: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
Nordea-Aktie bricht ein: Gewinn sackt ab - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zurich Insurance-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Suche...
ETF Sparplan

Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer Geospace Technologies-Einstieg? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Geospace Technologies
4.58 USD -3.38%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23.43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.268 Geospace Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (4.74 USD), wäre das Investment nun 20.23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 79.77 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 59.14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Geospace Technologies Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten