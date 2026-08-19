Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Geospace Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17.04 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Geospace Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58.703 Geospace Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 349.28 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 18.08.2026 auf 5.95 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 65.07 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 75.03 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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