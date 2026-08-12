Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Geospace Technologies-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Geospace Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17.49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.718 Geospace Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Geospace Technologies-Anteile wären am 11.08.2026 30.59 USD wert, da der Schlussstand 5.35 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 69.41 Prozent gleich.
Geospace Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72.93 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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