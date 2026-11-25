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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Geospace Technologies gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Geospace Technologies-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8.90 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 11.236 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 25.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.24 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 74.83 Prozent.
Alle Geospace Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31.31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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