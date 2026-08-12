NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das Gentex-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gentex-Aktie betrug an diesem Tag 27.23 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Gentex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 367.242 Gentex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’788.10 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 11.08.2026 auf 23.93 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 8’788.10 USD, was einer negativen Performance von 12.12 Prozent entspricht.

Insgesamt war Gentex zuletzt 5.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch