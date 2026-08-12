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Gentex Aktie 933761 / US3719011096

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Gentex-Anlage 12.08.2026 16:02:41

NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Gentex-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Gentex
19.02 CHF -1.86%
Kaufen Verkaufen

Das Gentex-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gentex-Aktie betrug an diesem Tag 27.23 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Gentex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 367.242 Gentex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’788.10 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 11.08.2026 auf 23.93 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 8’788.10 USD, was einer negativen Performance von 12.12 Prozent entspricht.

Insgesamt war Gentex zuletzt 5.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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