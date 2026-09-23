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Gentex Aktie 933761 / US3719011096

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Profitabler Gentex-Einstieg? 23.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Gentex-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gentex
18.36 CHF 0.43%
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Vor 5 Jahren wurden Gentex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gentex-Aktie bei 33.00 USD. Bei einem Gentex-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 303.030 Gentex-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’757.58 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 22.09.2026 auf 22.30 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 32.42 Prozent.

Am Markt war Gentex jüngst 4.65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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