NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Gentex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Gentex-Anteile bei 30.77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32.499 Gentex-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 23.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768.61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23.14 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Gentex belief sich zuletzt auf 4.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch