NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Garmin von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 30.09.2021 wurde die Garmin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 155.46 USD. Bei einem Garmin-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.643 Garmin-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Garmin-Papiers auf 290.23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 186.69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86.69 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Garmin zuletzt 56.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch