Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Garmin-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Garmin-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Garmin-Anteile 103.28 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 0.968 Garmin-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 281.13 USD, da sich der Wert einer Garmin-Aktie am 20.10.2026 auf 290.35 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 181.13 Prozent vermehrt.
Garmin markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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