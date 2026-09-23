NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Garmin-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Garmin-Aktie bei 105.31 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Garmin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94.958 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 284.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’031.62 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 170.32 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Garmin zuletzt 53.91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch