NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Garmin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Garmin-Aktie an diesem Tag bei 47.01 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Garmin-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 212.721 Garmin-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57’740.91 USD, da sich der Wert eines Garmin-Papiers am 03.11.2026 auf 271.44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 477.41 Prozent zugenommen.

Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52.89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch