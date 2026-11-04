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|Lukratives Garmin-Investment?
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde die Garmin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Garmin-Aktie an diesem Tag bei 47.01 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Garmin-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 212.721 Garmin-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57’740.91 USD, da sich der Wert eines Garmin-Papiers am 03.11.2026 auf 271.44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 477.41 Prozent zugenommen.
Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52.89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Garmin Ltd.
Analysen zu Garmin Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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