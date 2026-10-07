Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Garmin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48.51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Garmin-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20.614 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 279.21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’755.72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 475.57 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Garmin bezifferte sich zuletzt auf 54.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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