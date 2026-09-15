Fulton Financial Aktie 932114 / US3602711000
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fulton Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fulton Financial-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Fulton Financial-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19.07 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fulton Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 5.244 Fulton Financial-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 124.54 USD, da sich der Wert einer Fulton Financial-Aktie am 14.09.2026 auf 23.75 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24.54 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Fulton Financial zuletzt 4.51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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