Vor 5 Jahren wurde die Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17.11 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 58.445 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 1’339.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33.96 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 4.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch