NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fulton Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Fulton Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12.16 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Fulton Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 82.237 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’914.47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 91.45 Prozent vermehrt.

Der Fulton Financial-Wert an der Börse wurde auf 4.47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch