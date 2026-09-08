Fulton Financial Aktie 932114 / US3602711000
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fulton Financial-Aktien verdienen können.
Das Fulton Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fulton Financial-Anteile bei 14.38 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 695.410 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’759.39 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Anteils am 04.09.2026 auf 24.10 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 67.59 Prozent.
Der Marktwert von Fulton Financial betrug jüngst 4.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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