NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fulton Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Fulton Financial-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Fulton Financial-Anteile an diesem Tag bei 14.55 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Fulton Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 68.729 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’656.36 USD, da sich der Wert einer Fulton Financial-Aktie am 02.11.2026 auf 24.10 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65.64 Prozent gesteigert.

Fulton Financial wurde am Markt mit 4.48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch