NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fulton Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.08.2016 wurden Fulton Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13.80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72.464 Fulton Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 24.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’739.86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73.99 Prozent angezogen.

Alle Fulton Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch