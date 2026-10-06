NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Fulton Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Fulton Financial-Aktie an diesem Tag bei 14.59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.854 Fulton Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 155.52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.69 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 55.52 Prozent gleich.

Alle Fulton Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch