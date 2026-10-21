FreightCar America Aktie 2045158 / US3570231007
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FreightCar America von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen FreightCar America-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde das FreightCar America-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die FreightCar America-Aktie an diesem Tag 9.58 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104.384 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 4.02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 419.10 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 58.09 Prozent verkleinert.
FreightCar America wurde jüngst mit einem Börsenwert von 191.98 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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