NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FreightCar America von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der FreightCar America-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14.84 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67.385 FreightCar America-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 7.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 482.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51.75 Prozent verringert.

Der FreightCar America-Wert an der Börse wurde auf 244.59 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch