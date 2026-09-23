FreightCar America Aktie 2045158 / US3570231007
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein FreightCar America-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FreightCar America-Aktien verlieren können.
Am 23.09.2025 wurden FreightCar America-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9.62 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.395 FreightCar America-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 77.03 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 22.09.2026 auf 7.41 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 22.97 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete FreightCar America eine Marktkapitalisierung von 246.25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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