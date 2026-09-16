NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der FreightCar America-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren FreightCar America-Anteile an diesem Tag 13.55 USD wert. Bei einem FreightCar America-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 738.007 FreightCar America-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’070.11 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Anteils am 15.09.2026 auf 6.87 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 49.30 Prozent vermindert.

FreightCar America markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 223.35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch