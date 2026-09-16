FreightCar America Aktie 2045158 / US3570231007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Anlage
|
16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen FreightCar America-Investment verlieren können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der FreightCar America-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren FreightCar America-Anteile an diesem Tag 13.55 USD wert. Bei einem FreightCar America-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 738.007 FreightCar America-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’070.11 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Anteils am 15.09.2026 auf 6.87 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 49.30 Prozent vermindert.
FreightCar America markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 223.35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu FreightCar America Inc.
Analysen zu FreightCar America Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Der Dow kommt kaum vom Fleck. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.