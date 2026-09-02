FreightCar America Aktie 2045158 / US3570231007
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FreightCar America-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren FreightCar America-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 02.09.2023 wurde die FreightCar America-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die FreightCar America-Aktie 2.75 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36.364 FreightCar America-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der FreightCar America-Aktie auf 6.69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243.27 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 243.27 USD entspricht einer Performance von +143.27 Prozent.
FreightCar America markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 226.44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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