NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FreightCar America-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 02.09.2023 wurde die FreightCar America-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die FreightCar America-Aktie 2.75 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36.364 FreightCar America-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der FreightCar America-Aktie auf 6.69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243.27 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 243.27 USD entspricht einer Performance von +143.27 Prozent.

FreightCar America markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 226.44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch